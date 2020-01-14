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Законопроект о новой системе пенсионных накоплений могут внести в кабмин в марте

Во вторник завершился сбор предложений по доработке документа

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Законопроект о новой системе пенсионных накоплений - гарантированный пенсионный план (ГПП), может быть внесен в правительство в марте 2020 года. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Мы продолжаем работу над законопроектом о ГПП, планируем в марте внести его в правительство РФ. Сегодня завершен сбор предложений по доработке законопроекта, они анализируются, и по итогу - на портале regulation - будет повторно размещен доработанный текст. Наша цель - создать удобную систему добровольных пенсионных накоплений, предусматривающую наличие государственных гарантий и налоговых льгот", - пояснил он.

Моисеев добавил, что в рамках прошедшего общественного обсуждения первой редакции законопроекта разработчикам было важно услышать мнение и предложения профессионального и экспертного сообществ. Также были проведены рабочие встречи с общественными организациями, представителями работодателей, отраслевыми ассоциациями и НПФ.

Ранее первый зампред ЦБ Сергей Швецов говорил, что законопроект о ГПП может быть принят в 2020 году, а его вступление в силу с учетом отсрочки может произойти в середине 2021 года. В конце декабря на доработку Минфину законопроект о ГПП вернул Минтруд. Как отмечал директор департамента пенсионного обеспечения Минтруда России Игнат Игнатьев, проект должен быть доработан Минфином с учетом замечаний Минтруда и после быть передан обратно. Указано, что замечания Минтруда касаются в том числе вопросов обеспечения гарантий и страхования ответственности.

В конце октября 2019 года Минфин и Банк России представили новый вид системы накопительной пенсии - гарантированный пенсионный план, который позволит россиянам создавать накопления самостоятельно или при помощи работодателя, добровольно перечисляя средства из зарплаты в негосударственные пенсионные фонды. В качестве мотивирующего фактора разработчики системы представили ряд налоговых льгот, которые будут доступны пользователям счетов ГПП. Граждане смогут получить 13%-ный вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) на ежемесячный взнос, не превышающий 6% от зарплаты. Для работодателей, перечисляющих взносы по ГПП своих работников, также предусмотрены налоговые льготы. В частности, они смогут получить льготу по налогу на прибыль, отнеся понесенные расходы на себестоимость.

Теги
РоссияМоисеев, Алексей Владимирович
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