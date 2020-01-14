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Обновлено 

"Сафмар" начал поставки нефти в Белоруссию

Оформлены поручения на 30 тыс. тонн

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Нефтяные компании группы "Сафмар", подконтрольной бизнесмену Михаилу Гуцериеву, оформили маршрутные поручения на поставку 30 тыс. тонн на Мозырский НПЗ в Белоруссии, сообщил ТАСС источник в отрасли.

"Мозырский НПЗ получает первую партию нефти в объеме 30 тыс. тонн от компаний группы "Сафмар", - сказал он.

При этом в самом "Сафмаре" подтвердили информацию о начале поставок на Мозырский НПЗ, не уточнив объем.

Как все было

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ прекратились 1 января 2020 года. Загрузка НПЗ была снижена до минимального технологически разрешенного уровня. На этом фоне Белоруссия временно приостановила экспорт произведенных на своих НПЗ нефтепродуктов.

4 января были возобновлены разовые контракты на поставку нефти на белорусские НПЗ. В Минске рассчитывают, что в январе на НПЗ поступит около 650 тыс. тонн нефти.

Источник ранее сообщал ТАСС, что поставку нефти в Белоруссию осуществят две российские компании, основной объем придется на "Русснефть". Представитель "Сафмара", в который входит "Русснефть", сообщал ТАСС, что добыча нефти компаниями группы "Сафмар" в 18 млн тонн позволит выполнить обязательства по поставке нефти на внутренний рынок в полном объеме и также обеспечить поставку нефти в Республику Беларусь в полном объеме согласно утвержденному Министерством энергетики РФ графику.

Кроме того, источники ТАСС сообщали, что проблема с поставками российской нефти возникла из-за того, что Белоруссия просила убрать премию к контрактной цене нефти.

Как заявил во вторник первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой по итогам совещания у президента страны, российские партнеры пока не идут навстречу Белоруссии по вопросу пересмотра размера премии к цене на нефть. По его словам, навстречу пошла только компания Михаила Гуцериева.

Также в концерне "Белнефтехим" сообщали, что Белоруссия договорилась о поставке первой партии российской нефти по цене без премии. Затем официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин подтверждал, что в настоящий момент оформляются документы по поставке 133 тыс. тонн нефти на нефтеперерабатывающий завод в Новополоцке - ОАО "Нафтан".

В новость были внесены изменения (20:49 мск) — уточняется источник, добавлены подробности.

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