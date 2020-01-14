Корпорация Airbus начала эксплуатировать транспортный самолет BelugaXL

ПАРИЖ, 14 января. /ТАСС/. Авиастроительная корпорация Airbus сообщила в понедельник, что приступила к эксплуатации нового транспортного самолета BelugaXL. Согласно распространенному заявлению корпорации, новая модель совершила свой первый эксплуатационный полет 9 января.

"Это первый из шести самолетов BelugaXL, которые будут использоваться совместно с их предшественниками BelugaST и будут введены в эксплуатацию в период с 2020 по 2023 год", - сообщает Airbus. Проект начали реализовывать в ноябре 2014 года. Как отмечает корпорация, BelugaXL сертифицирован Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA). В ходе испытаний BelugaXL было проведено более 200 полетов, общая продолжительность которых превысила 700 часов.

BelugaXL создан на основе авиалайнера A330-200 Freighter. Длина нового транспортного самолета - 63 м, размах крыла - 60 м, ширина фюзеляжа - 8 м. BelugaXL отличается самым большим поперечным сечением грузового отсека среди всех самолетов такого типа в мире.

Объем грузового отсека BelugaXL на 30% больше, чем у предыдущей модели. Это позволяет самолету, в частности, осуществлять перевозку сразу двух крыльев для завода, на котором ведется производство лайнера A350 XWB. Самолет BelugaST был способен перевозить только одно такое крыло.

Максимальная полезная нагрузка BelugaXL составляет 51 тонну. Дальность его полета - 4000 км. На самолете установлены два двигателя Rolls-Royce Trent 700.