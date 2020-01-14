{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня снизились на 0,7-0,91%

Индекс Мосбиржи уменьшился до 3129,77 пункта, индекс РТС - до 1604,96 пункта

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов снизились. Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,7% - до 3129,77 пункта, индекс РТС снизился на 0,91%, до 1604,96 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:34 мск вырос на 0,29%, до 61,45 рубля, курс евро увеличился на 0,14%, до 68,36 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,77% - до $64,7 за баррель.

Российский рынок акций во вторник установил очередной исторический рекорд, после чего перешел к умеренной коррекции, отметил финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

"Росту котировок в начале дня способствовал подъем общерыночных настроений, а также позитивная статистика по торговому балансу КНР. В течение дня внешний фон стал более противоречивым, европейские площадки умеренно снижались, торги в США также стартовали в красной зоне", - пояснил он.

Как в свою очередь отметил аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин, в дальнейшем явных сигналов для разворота недельной "бычьей" тенденции нет, но есть косвенные.

"Во-первых, это обозначившееся в рамках эскалации американо-иранского конфликта усиление нерыночного давления на нефтепроизводителей. Во-вторых, начинающийся сезон отчетности может создать на рынке негативное давление. По прогнозам участников рынка, чистая прибыль американских компаний, входящих в расчет S&P 500, в последнем квартале должна снизиться приблизительно на 0,6%. Это будет второй подряд квартал снижения прибыли, которое сопровождалось, тем не менее, 10% ростом указанного индекса. На этом фоне сегодня хуже рынка выглядят прежние лидеры роста, такие как "Алроса" и ГМК. Сравнительно активный рост показывают бумаги АФК "Система", которые могут выполнять "защитную" функцию. Наконец, акции "Русгидро" отыгрывают слухи о перегруппировке активов компании, которое теоретически должно повысить дивидендные выплаты и способствовать поиску стратегического инвестора для компании", - пояснил он, добавив, что в среду преобладают шансы снижения российского рынка акций при повышенных рисках для данного прогноза.

Прогнозы экспертов

По мнению экспертов "БКС Премьер", фокус внимания инвесторов в среду будет сосредоточен на деталях первой фазы торговой сделки США и КНР. Из статистики они выделяют индекс цен производителей (PPI) в США за декабрь. В России финансовые результаты по РСБУ за 12 месяцев 2019 года представит Сбербанк, а "ГК ПИК" опубликует операционные результаты за 2019 год. Кроме того, завтра участники торгов будут следить за посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию, а также за заявлениями участников ежегодного Гайдаровского форума, отметили специалисты.

Прогноз "БКС Премьер" по индексу Мосбиржи на 15 января - 3120-3160 п., по курсу рубля к доллару - 61-61,6 рубля.

ИК "Фридом Финанс" ожидает диапазон закрытия завтрашних торгов по индексу Московской биржи и для курса рубля к доллару - 3105-3150 пунктов и 61,05-61,55 рубля.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Новые станции московского метро впервые оборудовали панелями из инновационного материала
Панели из стеклофибробетона появились на станциях "Авиамоторная" и "Лефортово" Большой кольцевой линии. Этот материал отличается высокой прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС