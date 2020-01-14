Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня снизились на 0,7-0,91%

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов снизились. Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,7% - до 3129,77 пункта, индекс РТС снизился на 0,91%, до 1604,96 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:34 мск вырос на 0,29%, до 61,45 рубля, курс евро увеличился на 0,14%, до 68,36 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,77% - до $64,7 за баррель.

Российский рынок акций во вторник установил очередной исторический рекорд, после чего перешел к умеренной коррекции, отметил финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

"Росту котировок в начале дня способствовал подъем общерыночных настроений, а также позитивная статистика по торговому балансу КНР. В течение дня внешний фон стал более противоречивым, европейские площадки умеренно снижались, торги в США также стартовали в красной зоне", - пояснил он.

Как в свою очередь отметил аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин, в дальнейшем явных сигналов для разворота недельной "бычьей" тенденции нет, но есть косвенные.

"Во-первых, это обозначившееся в рамках эскалации американо-иранского конфликта усиление нерыночного давления на нефтепроизводителей. Во-вторых, начинающийся сезон отчетности может создать на рынке негативное давление. По прогнозам участников рынка, чистая прибыль американских компаний, входящих в расчет S&P 500, в последнем квартале должна снизиться приблизительно на 0,6%. Это будет второй подряд квартал снижения прибыли, которое сопровождалось, тем не менее, 10% ростом указанного индекса. На этом фоне сегодня хуже рынка выглядят прежние лидеры роста, такие как "Алроса" и ГМК. Сравнительно активный рост показывают бумаги АФК "Система", которые могут выполнять "защитную" функцию. Наконец, акции "Русгидро" отыгрывают слухи о перегруппировке активов компании, которое теоретически должно повысить дивидендные выплаты и способствовать поиску стратегического инвестора для компании", - пояснил он, добавив, что в среду преобладают шансы снижения российского рынка акций при повышенных рисках для данного прогноза.

Прогнозы экспертов

По мнению экспертов "БКС Премьер", фокус внимания инвесторов в среду будет сосредоточен на деталях первой фазы торговой сделки США и КНР. Из статистики они выделяют индекс цен производителей (PPI) в США за декабрь. В России финансовые результаты по РСБУ за 12 месяцев 2019 года представит Сбербанк, а "ГК ПИК" опубликует операционные результаты за 2019 год. Кроме того, завтра участники торгов будут следить за посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию, а также за заявлениями участников ежегодного Гайдаровского форума, отметили специалисты.

Прогноз "БКС Премьер" по индексу Мосбиржи на 15 января - 3120-3160 п., по курсу рубля к доллару - 61-61,6 рубля.

ИК "Фридом Финанс" ожидает диапазон закрытия завтрашних торгов по индексу Московской биржи и для курса рубля к доллару - 3105-3150 пунктов и 61,05-61,55 рубля.