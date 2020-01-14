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Источник: ОПЕК+ может обсудить перенос заседания с марта на июнь 2020 года

В случае переноса, квоты стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти могут продлить до июня

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. В ОПЕК задумались о целесообразности проведения заседания ОПЕК+ в марте, так как к этому времени секретариат еще не будет располагать актуальными данными по добыче. Заседание, назначенное на 5-6 марта, на котором планировалось обсудить судьбу соглашения о сокращении добычи до конца года, может быть перенесено на июнь. Об этом ТАСС сообщил анонимный источник в ОПЕК.

"К марту у нас будут только данные по добыче за январь. Проводить встречу в марте бессмысленно. Мы думаем, ее надо перенести на июнь", - сказал он.

На вопрос, как быть с условиями сделки, которая истекает в конце марта, он пояснил, что "квоты могут быть продлены до июня". "И в этом случае у тех стран, которые недовыполняют условия по сокращению, будет еще время для улучшения своих показателей", - пояснил он.

Мартовская встреча была назначена в декабре. Тогда же министры ОПЕК+ приняли решение усилить сокращение добычи с 1,2 млн б/с до 1,7 млн б/с. Тогда же ряд стран, слабо выполняющих договоренности по сокращению добычи, были подвергнуты критике. Саудовская Аравия призвала отстающих как можно скорее довести выполнение своих квот до 100%.

В истории ОПЕК+ уже был прецедент переноса официально назначенной встречи. Так было в марте 2019 года, когда мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал перенести заседание с апреля на июнь по той же причине - нецелесообразности ее проведения из-за изменившихся внешних условий. Решение в полном составе стран участниц принималось в заочном режиме.

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ОАЭ
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