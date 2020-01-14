СМИ: украинский министр после жалоб на зарплату получил премии размером с годовой оклад

КИЕВ, 14 января. /ТАСС/. Министр юстиции Украины Денис Малюська, который в конце прошлого года жаловался в СМИ на низкую зарплату, за последний квартал 2019 года получил премии на сопоставимую с его годовым окладом сумму. Об этом во вторник сообщило агентство "Украинские новости".

По данным агентства, в минувшем декабре глава Минюста получил премии за период работы с октября по декабрь 2019 года на общую сумму 190,4 тыс. гривен (около $7,9 тыс.). "Учитывая, что должностной оклад министра юстиции составляет 16 тыс. гривен ($667), Малюська начислил себе премий в 11,9 раз больше оклада", - говорится в сообщении. Таким образом, заработная плата Малюськи в декабре после вычетов всех налогов составила 182,22 тыс. гривен (около $7,6 тыс.).

Ранее ряд украинских министров, которые до назначения в правительство страны работали в частном секторе, жаловались на низкую зарплату и возникшие в связи с этим сложности с содержанием семей. Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет заявлял, что "в частном секторе они могли бы получать в 10, в 20 раз больше". Публично на низкую зарплату пожаловался и министр юстиции Украины Денис Малюська, подчеркивая, что официального жалования ему не хватает. Он даже допускал что это может послужить причиной его отставки.

По данным Госстата страны, осенью 2019 года средняя зарплата украинца составляла около 10,5 тыс. гривен ($445), средняя пенсия - чуть более 3 тыс. гривен ($130).