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Глава МИД Ирана отказался от участия в Давосском форуме

Такое решение принято на фоне последних событий в Иране

ТАСС, 14 января. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отказался от поездки на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давос (Швейцария), который пройдет с 21 по 24 января. Об этом во вторник сообщило агентство Associated Press со ссылкой на президента ВЭФ Бёрге Бренде.

"По нашему мнению, отмена [визита] произошла на фоне нестабильной ситуации в регионе и событий в Иране", - цитирует агентство слова Бренде.

Как отмечает агентство, отказ Зарифа исключает возможность встречи американских и иранских представителей на форуме.

7 января агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что США отказались выдать визу Зарифу. Он должен был принять участие в запланированных ранее открытых дебатах Совета Безопасности по вопросу о соблюдении Устава ООН. Решение об отказе в визе последовало вслед за усилением напряженности между США и Ираном после того, как в результате удара Вашингтона в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани.

Давосский форум - ежегодная встреча представителей мировой политической и деловой элиты. С 1980-х годов мероприятие имеет статус одного из главных международных событий года. Помимо политиков и бизнесменов в дискуссиях на ВЭФ участвуют представители общественных организаций, научных кругов, деятели культуры и руководители СМИ.

Теги
ИранЗариф, Мохаммад Джавад
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