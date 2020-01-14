Эксперты не видят перспектив роста продаж новых автомобилей в России в 2020 году

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в 2020 году могут продолжить сокращаться после падения в 2019 году на 2,3%, до 1,76 млн штук. Предпосылок для роста рынка нет, при этом цены на новые машины могут вырасти до 7%, следует из прогнозов автопроизводителей и экспертов, опрошенных ТАСС.

Прогноз АЕБ на 2020 год

Продажи новых автомобилей могут сократиться в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 2,1%, следует из прогноза комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. "Прогнозируем дальнейшее снижение рынка в 2020 году - на 2,1%, до 1,72 млн автомобилей", - сказал глава комитета и руководитель Mazda Motor в России Йорг Шрайбер на итоговой пресс-конференции Ассоциации автомобильного бизнеса (АЕБ).

Он также обратил внимание на необходимость активной государственной поддержки спроса в 2020 году. "Ситуация не будет благоприятной для некоторых участников", - отметил Шрайбер.

Прогнозы экспертов и участников рынка

Эксперты и автопроизводители также не видят перспектив роста на российском рынке в 2020 году. "Мой прогноз менее оптимистичный, чем АЕБ. Я думаю, что рынок снизится более существенно (в 2020 году - прим.ТАСС) в диапазоне от минус 5% до минус 10%. Это наиболее реальный прогноз. Я не вижу сейчас никаких факторов, которые бы способствовали росту рынка, а факторы, которые снижают рынок - их достаточно много", - считает директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Управляющий директор Kia Motors в России и других странах СНГ Александр Мигаль согласился с прогнозом, представленным АЕБ. "Мы также рассматривали либо 0%, либо плюс-минус 2-3%", - уточнил он.

По мнению директора "Чери Автомобили Рус" Владимира Шмакова, авторынок РФ останется на уровне 2019 года. "Хотелось бы, чтобы российский рынок вырос, но сейчас явных предпосылок для этого не наблюдается", - считает он.

"В прошлом году у нас был негативным фактором рост НДС. В этом году - повышение утилизационного сбора. Учитывая эти факторы, наш прогноз по рынку России в 2020 году от -3% до 0%. Есть уверенность, что "плюса" мы в этом году не увидим. Один из факторов, чтобы продажи росли - это увеличение доходов покупателей, но на данный момент они не растут", - считает руководитель российского подразделения компании Mitsubishi Motors Осаму Иваба.

Цены на новые автомобили могут вырасти в пределах 7%

Как отметил глава марки Skoda в России Ян Прохазка, в среднем цены на новые автомобили в России в 2020 году будут расти в пределах инфляции, но любое изменение закона принесет дополнительный рост цен.

"Каждый год цены растут. Какой-то год чуть больше. Какой-то год чуть меньше. Поэтому цены и в 2020 году вырастут - предел 5-7%, если не произойдет форс-мажора", - считает Целиков.

Автопроизводители перекладывают все изменения, происходящие на рынке, на розничные цены, пояснил Иваба. "Я могу предположить в районе 5% в среднем рост цен на российском авторынке за 2020 год", - отметил он.

Мигаль в беседе с ТАСС не исключил, что цены на автомобили KIA в 2020 году могут вырасти из-за влияния внешних факторов. "Цены зависят от того, как будет развиваться рынок, какие будут вводные, которые будут влиять на затраты производителя - никто из нас не хочет повышать цены, но если мы будем вынуждены двигаться (по ценам - прим. ТАСС), то мы это будем делать. Сказать, что это будет 2%, 5%, 10% (роста - прим.ТАСС) - не знаю. В бизнес-план закладываю минимум 0", - сказал он.