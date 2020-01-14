В Северной Осетии меценат создаст завод по переработке камня

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 января. /ТАСС/. Красноярский предприниматель, уроженец Северной Осетии Владимир Гуриев создаст в республике завод по переработке камня, сообщил во вторник на пресс-конференции глава региона Вячеслав Битаров.

В конце декабря 2019 года Гуриев реконструировал в Северной Осетии Художественный музей, также за его счет идет реконструкция исторического и культурного памятника в Куртатинском ущелье - башни Курта и Тага.

"Карьер и земля уже предоставлены Владимиру Гуриеву. Сейчас занимаются комплектацией оборудования и в ближайшее время завод запустят", - сказал Битаров.

Вместе с заводом появится и предприятие по производству строительных материалов. Сейчас в республику блоки и плиты завозятся из других регионов. Битаров отметил, что в создании подобных предприятий будет оказана вся необходимая помощь.

Кроме этих проектов, Гуриев строит в республике крупнейший на Северном Кавказе парк аттракционов "Алания парк". В августе 2019 года он сообщал, что парк примет первых посетителей в 2022 году, за первый год его смогут посетить около 300-350 тыс. человек. Реализация проекта позволит создать более 1,5 тыс. рабочих мест. По замыслу инвестора, "Алания парк" будет круглогодичным, в нем будут планетарий, ледовый каток, аквапарки, горнолыжные склоны.