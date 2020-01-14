Bloomberg: США намерены сохранить пошлины на китайские товары до новых выборов президента

ТАСС, 14 января. США намерены сохранить существующие пошлины на товары из Китая до новых выборов президента. Об этом со ссылкой на источники сообщило во вторник агентство Bloomberg .

Что о ней известно сейчас?

Первая фаза торговой сделки США и Китая. Что о ней известно сейчас?

По его данным, все дальнейшие шаги по снижению тарифов будут зависеть от соблюдения Пекином положений первой фазы торговой сделки, подписание которой запланировано на среду.

Как отмечается, между сторонами существует понимание того, что не ранее чем через 10 месяцев после подписания соглашения США планируют оценить прогресс в его выполнении. В случае положительной оценки Соединенные Штаты могут отменить пошлины на товары из Китая на сумму $360 млрд.

Подписание сделки ожидается 15 января в Белом доме с участием президента США Дональда Трампа и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ в присутствии около 200 гостей.

Вашингтон и Пекин согласовали первую фазу торговой сделки 13 декабря 2019 года. Ожидается, что она позволит снизить американские пошлины на китайскую продукцию и сократить дефицит США в торговле с КНР. В понедельник американская сторона также объявила о решении исключить Китай из списка валютных манипуляторов.