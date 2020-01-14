Boeing в 2019 году вдвое снизил поставки самолетов

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. Американский авиаконцерн Boeing в 2019 году поставил заказчикам 380 самолетов, более чем вдвое снизив объем поставок по сравнению с показателями 2018 года. Соответствующие данные содержатся в отчете компании, опубликованном во вторник на ее сайте .

Две катастрофы за полгода. Чем крушение лайнера 737 MAX 8 обернулось для Boeing

Годом ранее, как уточняет телекомпания CNN, компания отчиталась о 806 машинах, поставленных ее заказчикам по всему миру. Таким образом, в минувшем году показатель производства Boeing упал на 53%. Резкое снижение числа поставок спровоцировано в первую очередь кризисом, связанным с самолетами модели 737 MAX, эксплуатация которых была приостановлена после двух катастроф.

Так, за 2019 год заказчики получили в свое пользование 127 самолетов семейства 737, в то время как годом ранее компании удалось поставить 580 таких лайнеров. Кроме того за минувший год Boeing направила покупателям 158 самолетов семейства 787, 45 лайнеров семейства 777. Самолеты модельного ряда 767 были поставлены в количестве 43 единиц, а 747 - семи.

Ранее прямой конкурент Boeing - европейская авиастроительная компания Airbus отчиталась о поставках 863 самолетов. По ее информации, этот показатель на 8% превзошел данные за 2018 год.