Bloomberg: спецслужба США оповестила Microsoft о выявлении уязвимости в Windows

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. Агентство национальной безопасности (АНБ) США оповестило сотрудников корпорации Microsoft о том, что обнаружило новую уязвимость в ее операционных системах. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.

По словам его источников, речь идет о недоработке, которой могут воспользоваться хакеры для получения несанкционированного доступа к информации. Уязвимость касается криптографических компонентов операционных систем Windows. О каких именно версиях Windows идет речь, в материале не уточняется.

Газета The Washington Post приводит заявление представителя Microsoft, который сообщил, что указанная недоработка во вторник была устранена. Издание отметило, что сотрудники АНБ США, ранее выявив схожую уязвимость в Windows, примерно в течение пяти лет пользовались ею для осуществления кибератак. Для этого они разработали программу под названием EternalBlue.

Как констатируется в публикации, в 2017 году АНБ узнало, что EternalBlue применяют и другие хакеры. Тогда оно решило оповестить Microsoft о недоработке.