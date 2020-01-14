Лавров: Индия может стать первым неарктическим государством, добывающим ресурсы в Арктике

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Сотрудничество Москвы и Нью-Дели в нефтегазовой сфере может позволить Индии стать первым неарктическим государством, добывающим ресурсы в Арктике. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете The Times of India.

"Налаживаем кооперацию в геологоразведке, совместной разработке нефтяных и газовых месторождений на территории двух стран, включая шельфовые проекты, что в перспективе позволит Индии стать первым неарктическим государством, осуществляющим добычу ресурсов в Арктике, - отметил Лавров. - В частности, индийские компании участвуют в освоении нефтегазовых месторождений в рамках проекта "Сахалин-1", а также Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения. В свою очередь, "Роснефть" - акционер одного из крупнейших в регионе [индийского] НПЗ "Вадинар".

Как отметил министр, Москва и Нью-Дели прорабатывают возможность совершенствования путей доставки российских энергоресурсов индийским партнерам. Профильные ведомства двух стран изучают перспективы расширения взаимодействия в гидро- и теплоэнергетике, в области энергоэффективности, а также в разработке и строительстве объектов, генерирующих энергию из возобновляемых источников, добавил глава МИД РФ.

"Флагман нашего сотрудничества в сфере мирного атома - АЭС "Куданкулам". Работаем над развитием энергетического взаимодействия в трехстороннем формате по примеру проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш", - подчеркнул он.

Устранение торговых барьеров

Москва и Нью-Дели пытаются устранить взаимные торговые барьеры и преодолеть несимметричность налогообложения иностранного бизнеса ради развития инвестиционной привлекательности, отметил глава МИД России.

"Мы плодотворно взаимодействуем в стратегических областях. Российские компании готовы активно подключаться к программе "Делай в Индии". Они, несомненно, заинтересованы в гармонизации и оптимизации импортно-экспортных процедур, упрощении и стандартизации технических, санитарных и фитосанитарных требований, - сказал Лавров. - Сдерживающим фактором остается несимметричность условий налогообложения иностранного бизнеса в Индии по сравнению с действующим в России режимом в отношении индийских предпринимателей. В целях повышения взаимной инвестиционной привлекательности наших внутренних рынков проводим консультации по устранению торговых ограничений".

По словам главы МИД РФ, в настоящий момент стороны работают над изменением структуры двусторонней торговли, чтобы уйти от торговли сырья к продукции с высокой добавленной стоимостью. Для этого, как указал Лавров, следует развивать совместные проекты и альянсы в высокотехнологичных отраслях.

"Полноценное инвестиционное сотрудничество - важное подспорье в деле наращивания всего комплекса двусторонних отношений. Эта тема традиционно занимает центральное место в повестке дня российско-индийских переговоров, в том числе на высшем уровне. В нашем распоряжении широкий спектр координационных механизмов, позволяющих проводить настройку индивидуальных параметров взаимодействия с учетом традиционно тесного характера сотрудничества между нашими странами и хороших перспектив его развития, - резюмировал министр. - Прислушиваясь к пожеланиям деловых кругов, стремимся создать максимально благоприятные предпосылки для выхода российского бизнеса на индийский рынок. Уверены, что подобного настроя придерживаются и индийские партнеры".

Индия занимает второе место по товарообороту с РФ среди стран БРИКС, в 2018 году этот показатель составил $10,9 млрд.

Отношения России и Индии

По словам Лаврова, отношения России и Индии отличаются самодостаточностью и не подвержены влиянию "переменчивых внешнеполитических ветров".

"Нынешний год для наших стран особенный. 20 лет назад Россия и Индия подписали Декларацию о стратегическом партнерстве, - сказал глава МИД РФ. - Развитие отношений с Нью-Дели - в числе наших безусловных внешнеполитических приоритетов. С удовлетворением констатирую, что российско-индийские связи отличаются самодостаточностью, не подвержены влиянию переменчивых внешнеполитических ветров".

По словам Лаврова, ярким подтверждением этого являются регулярные встречи лидеров двух стран и растущая динамика контактов на всех уровнях. "Дальнейшее наращивание многопланового взаимодействия отвечает коренным интересам наших народов, задачам укрепления международной и региональной безопасности и стабильности. Убежден: схожей логики придерживаются и индийские друзья", - подчеркнул глава российского дипведомства.

Лавров также сообщил, что в ходе нынешнего визита российская сторона планирует обсудить с коллегами актуальные вопросы двусторонней повестки, прежде всего с учетом итогов российско-индийского саммита, который прошел 4-5 сентября 2019 года во Владивостоке.

"В фокусе пристального внимания будут перспективы наращивания торгово-экономической кооперации - фундамента для расширения всего комплекса российско-индийского сотрудничества. Разумеется, заинтересованы в конструктивном обмене мнениями по ключевым проблемам современности", - указал он.

Кроме того, глава МИД РФ сказал, что планирует принять участие в ежегодной международной политологической конференции "Райсина диалог", которая состоится в Нью-Дели 14-16 января.