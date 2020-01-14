{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Лавров: Индия может стать первым неарктическим государством, добывающим ресурсы в Арктике

По словам министра, отношения России и Индии отличаются самодостаточностью и не подвержены влиянию "переменчивых внешнеполитических ветров"
Описание
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Сотрудничество Москвы и Нью-Дели в нефтегазовой сфере может позволить Индии стать первым неарктическим государством, добывающим ресурсы в Арктике. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете The Times of India.

"Налаживаем кооперацию в геологоразведке, совместной разработке нефтяных и газовых месторождений на территории двух стран, включая шельфовые проекты, что в перспективе позволит Индии стать первым неарктическим государством, осуществляющим добычу ресурсов в Арктике, - отметил Лавров. - В частности, индийские компании участвуют в освоении нефтегазовых месторождений в рамках проекта "Сахалин-1", а также Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения. В свою очередь, "Роснефть" - акционер одного из крупнейших в регионе [индийского] НПЗ "Вадинар".

Как отметил министр, Москва и Нью-Дели прорабатывают возможность совершенствования путей доставки российских энергоресурсов индийским партнерам. Профильные ведомства двух стран изучают перспективы расширения взаимодействия в гидро- и теплоэнергетике, в области энергоэффективности, а также в разработке и строительстве объектов, генерирующих энергию из возобновляемых источников, добавил глава МИД РФ.

"Флагман нашего сотрудничества в сфере мирного атома - АЭС "Куданкулам". Работаем над развитием энергетического взаимодействия в трехстороннем формате по примеру проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш", - подчеркнул он.

Устранение торговых барьеров

Москва и Нью-Дели пытаются устранить взаимные торговые барьеры и преодолеть несимметричность налогообложения иностранного бизнеса ради развития инвестиционной привлекательности, отметил глава МИД России.

"Мы плодотворно взаимодействуем в стратегических областях. Российские компании готовы активно подключаться к программе "Делай в Индии". Они, несомненно, заинтересованы в гармонизации и оптимизации импортно-экспортных процедур, упрощении и стандартизации технических, санитарных и фитосанитарных требований, - сказал Лавров. - Сдерживающим фактором остается несимметричность условий налогообложения иностранного бизнеса в Индии по сравнению с действующим в России режимом в отношении индийских предпринимателей. В целях повышения взаимной инвестиционной привлекательности наших внутренних рынков проводим консультации по устранению торговых ограничений".

По словам главы МИД РФ, в настоящий момент стороны работают над изменением структуры двусторонней торговли, чтобы уйти от торговли сырья к продукции с высокой добавленной стоимостью. Для этого, как указал Лавров, следует развивать совместные проекты и альянсы в высокотехнологичных отраслях.

"Полноценное инвестиционное сотрудничество - важное подспорье в деле наращивания всего комплекса двусторонних отношений. Эта тема традиционно занимает центральное место в повестке дня российско-индийских переговоров, в том числе на высшем уровне. В нашем распоряжении широкий спектр координационных механизмов, позволяющих проводить настройку индивидуальных параметров взаимодействия с учетом традиционно тесного характера сотрудничества между нашими странами и хороших перспектив его развития, - резюмировал министр. - Прислушиваясь к пожеланиям деловых кругов, стремимся создать максимально благоприятные предпосылки для выхода российского бизнеса на индийский рынок. Уверены, что подобного настроя придерживаются и индийские партнеры".

Индия занимает второе место по товарообороту с РФ среди стран БРИКС, в 2018 году этот показатель составил $10,9 млрд.

Отношения России и Индии

По словам Лаврова, отношения России и Индии отличаются самодостаточностью и не подвержены влиянию "переменчивых внешнеполитических ветров".

"Нынешний год для наших стран особенный. 20 лет назад Россия и Индия подписали Декларацию о стратегическом партнерстве, - сказал глава МИД РФ. - Развитие отношений с Нью-Дели - в числе наших безусловных внешнеполитических приоритетов. С удовлетворением констатирую, что российско-индийские связи отличаются самодостаточностью, не подвержены влиянию переменчивых внешнеполитических ветров".

По словам Лаврова, ярким подтверждением этого являются регулярные встречи лидеров двух стран и растущая динамика контактов на всех уровнях. "Дальнейшее наращивание многопланового взаимодействия отвечает коренным интересам наших народов, задачам укрепления международной и региональной безопасности и стабильности. Убежден: схожей логики придерживаются и индийские друзья", - подчеркнул глава российского дипведомства.

Лавров также сообщил, что в ходе нынешнего визита российская сторона планирует обсудить с коллегами актуальные вопросы двусторонней повестки, прежде всего с учетом итогов российско-индийского саммита, который прошел 4-5 сентября 2019 года во Владивостоке.

"В фокусе пристального внимания будут перспективы наращивания торгово-экономической кооперации - фундамента для расширения всего комплекса российско-индийского сотрудничества. Разумеется, заинтересованы в конструктивном обмене мнениями по ключевым проблемам современности", - указал он.

Кроме того, глава МИД РФ сказал, что планирует принять участие в ежегодной международной политологической конференции "Райсина диалог", которая состоится в Нью-Дели 14-16 января.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИндияРоссия
Реклама на ТАСС
Торговая война
Мнучин допустил отмену пошлин на товары из Китая после принятия второй фазы сделки
Этот вопрос может рассмотреть президент США Дональд Трамп, если быстро получит соглашение, отметил американский министр финансов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС