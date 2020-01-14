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Санкции в отношении России

Лавров: Россия продолжает политику поэтапной дедолларизации экономики

Одним из приоритетных направлений является расширение расчетов в национальных валютах, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Россия на фоне санкционных мер США продолжает линию на поэтапную дедолларизацию экономики и расширение расчетов в нацвалютах. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете Times of India.

"На фоне все более агрессивного задействования администрацией США финансовых инструментов санкционного давления Россия продолжает линию на поэтапную дедолларизацию экономики. Одновременно с нашими основными партнерами, в том числе и с Индией, работаем над экономическими и правовыми механизмами, уменьшающими негативное влияние ограничений на развитие двусторонних торгово-инвестиционных связей", - подчеркнул министр.

По его словам, одним из приоритетных направлений является расширение расчетов в национальных валютах. "В июне и октябре прошлого года заключены соответствующие межправсоглашения о расчетах и платежах с Китаем и Турцией. В рамках БРИКС достигнуты договоренности о взаимном открытии центральными банками соответствующих корреспондентских счетов", - отметил Лавров.

"Уход от привязки к доллару во взаиморасчетах рассматриваем в качестве объективной реакции на непредсказуемость экономической политики США и откровенное злоупотребление Вашингтоном статусом доллара как мировой резервной валюты", - добавил глава дипведомства.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАИндияТурцияРоссияКитайСанкции в отношении России
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