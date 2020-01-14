ЕАЭС и Индия прорабатывают соглашение о создании зоны свободной торговли

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Договор о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индией сейчас активно прорабатывается, параллельно ведется работа над новым соглашением о взаимной защите инвестиций. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете The Times of India.

"В настоящее время Москва и Нью-Дели ведут энергичную работу по подготовке нового межправительственного соглашения о взаимной защите капиталовложений, что, безусловно, повысит защищенность инвесторов с обеих сторон, - отметил он. - Этому призвано способствовать и прорабатываемое в настоящее время соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индией".

Ранее ЕАЭС заключил соглашение о ЗСТ с Вьетнамом, Сингапуром, Сербией. Подписано временное соглашение с Ираном, ведущее к образованию зоны свободной торговли. Переговоры о заключении соглашений о ЗСТ ведутся с Египтом, Израилем и Аргентиной. С инициативой о создании ЗСТ с Евразийским экономическим союзом выступали Иордания и Таиланд. Всего об установлении партнерских отношений с ЕАЭС от различных стран и объединений поступило около 50 предложений.