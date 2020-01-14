{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЕАЭС и Индия прорабатывают соглашение о создании зоны свободной торговли

Ранее ЕАЭС заключил соглашение с Вьетнамом, Сингапуром, Сербией

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Договор о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индией сейчас активно прорабатывается, параллельно ведется работа над новым соглашением о взаимной защите инвестиций. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете The Times of India.

"В настоящее время Москва и Нью-Дели ведут энергичную работу по подготовке нового межправительственного соглашения о взаимной защите капиталовложений, что, безусловно, повысит защищенность инвесторов с обеих сторон, - отметил он. - Этому призвано способствовать и прорабатываемое в настоящее время соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индией".

Ранее ЕАЭС заключил соглашение о ЗСТ с Вьетнамом, Сингапуром, Сербией. Подписано временное соглашение с Ираном, ведущее к образованию зоны свободной торговли. Переговоры о заключении соглашений о ЗСТ ведутся с Египтом, Израилем и Аргентиной. С инициативой о создании ЗСТ с Евразийским экономическим союзом выступали Иордания и Таиланд. Всего об установлении партнерских отношений с ЕАЭС от различных стран и объединений поступило около 50 предложений.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИндияРоссия
Реклама на ТАСС
Торговая война
Мнучин допустил отмену пошлин на товары из Китая после принятия второй фазы сделки
Этот вопрос может рассмотреть президент США Дональд Трамп, если быстро получит соглашение, отметил американский министр финансов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС