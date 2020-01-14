РБК: Козак поручил проверить сделки ФПК и "Транслома" по утилизации вагонов

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития и ФАС провести проверку нескольких сделок между Федеральной пассажирской компанией (ФПК, "дочка" РЖД) и компанией "Транслом" по утилизации вагонов общей стоимостью около 110 млн рублей. Об этом в среду пишет РБК со ссылкой на копию поручения от 27 декабря, подлинность которого подтвердил источник в правительстве.

По данным издания, о заключении трех договоров ФПК с "Трансломом" на выполнение работ по утилизации более 2 тыс. вагонов, исключенных из инвентарного парка, стало известно в середине декабря. Предусматривалось, что подрядчик выполнит работы в срок до 31 декабря 2022 года.

17 декабря депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой направил Козаку обращение с просьбой проверить эти сделки, кроме того, он написал письма начальнику Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрею Курносенко и гендиректору РЖД Олегу Белозерову. Как пишет РБК со ссылкой на копии обращений, депутат считает, что в результате этих сделок недополученный доход ФПК с одного разделанного вагона составит почти миллион рублей, таким образом, вся сумма ущерба может составить порядка 2 млрд рублей.

Вице-премьер Козак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития и ФАС проверить сделки между ФПК и "Трансломом" и доложить о результатах проверки в правительство до 10 февраля.

В Минпромторге изданию подтвердили наличие поручения ФАС в "отношении проведения проверок определенных сделок". "Минпромторг, как соисполнитель по данному поручению, готов оказать ФАС поддержку в проведении проверки в пределах своей компетенции, а также внимательно ознакомиться с ее результатами", - сообщили РБК в пресс-службе Минпромторга.