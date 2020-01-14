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Торговая война

Reuters: США не договаривались с Китаем о дальнейшем сокращении пошлин

Детали предстоящего соглашения представят во время подписания документа о первой фазе торговой сделки

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Американская и китайская стороны не договаривались о дальнейшем сокращении пошлин. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на совместное заявление министра финансов США Стивена Мнучина и представителя на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера.

В среду в Белом доме с участием президента США Дональда Трампа и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ будет заключено соглашение о первой фазе торговой сделки. Как ожидается, пониженные американские пошлины на китайскую продукцию вступят в силу через 30 дней после подписания документа.

"Договоренностей о дальнейшем сокращении пошлин нет. Слухи об обратном неверны", - отмечается в заявлении. Детали предстоящего соглашения будут представлены на церемонии, кроме секретного приложения с перечислением американских товаров и услуг, которые приобретет Китай.

Теги
СШАКитайТорговая война
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