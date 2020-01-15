Сахалин просит правительство РФ профинансировать строительство ВПП в Южно-Сахалинске

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 января. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на встрече с заместителем председателя правительства РФ Максимом Акимовым в Москве попросил профинансировать строительство новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Южно-Сахалинска за счет средств федерального бюджета. Об этом сообщается в пресс-релизе правительства региона.

"Валерий Лимаренко обратился к зампреду с просьбой включить строительство новой ВПП в аэропорту областной столицы в "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года" и выделить на этот объект федеральные средства", - говорится в распространенном сообщении.

По информации пресс-службы, курирующий вопросы транспорта и цифровизации Максим Акимов дал поручение профильным федеральным органам исполнительной власти проработать данный вопрос совместно с аналитическим центром при правительстве РФ. В ближайшее время эту тему рассмотрят на проектном комитете по транспорту.

Осенью 2019 года региональные власти сообщали, что главный аэропорт Сахалинской области обновит ВПП. Строительство новой сейсмически защищенной полосы на территории международного аэропорта Южно-Сахалинск (Хомутово) потребует, по предварительным подсчетам, 13,6 млрд рублей. Помимо этого, аэропорт ожидают и другие изменения - его должны сделать всепогодным. Как рассказали ТАСС в местном правительстве, вопросы транспортной доступности являются для региона первоочередными. Область расположена на островах, поэтому ее развитие почти по всем направлениям зависит именно от воздушного и морского сообщения.

Действующая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Южно-Сахалинска была построена 56 лет назад. По словам губернатора области, она уже "исчерпала свои ресурсы". Планируется, что новая полоса будет длиннее и шире. Помимо этого, на ее территории будут расширены стоянки для грузовых и пассажирских самолетов.

Аэропорт Южно-Сахалинск (или Хомутово) является международным аэропортом федерального значения Южно-Сахалинска, который ведет свою историю с 1945 года. Расположен на территории городского округа - в планировочном районе Хомутово и является крупнейшим в области. В декабре 2016 года в АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" прошла реорганизация путем присоединения филиалов "Аэропорт Оха", "Аэропорт Ноглики", "Аэропорт Шахтерск" и "Аэропорт Зональное". Осенью 2017 года в аэропорту состоялась торжественная церемония начала строительства нового аэровокзального комплекса. С аэропортом сотрудничают девять авиакомпаний, осуществляющих рейсы в 10 городов России и семь городов стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая чартерные туристические рейсы.