СМИ: Бразилия может вступить в ОЭСР раньше Аргентины

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 января. /ТАСС/. США направили в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) письмо с выражением поддержки приоритетному вступлению Бразилии в объединение. Об этом сообщила во вторник газета Folha de S.Paulo со ссылкой на источники в посольстве США в Бразилиа.

"США хотят, чтобы следующей страной, которая начнет процесс присоединения к ОЭСР, стала Бразилия. Бразильское правительство работает над тем, чтобы его экономическая политика соответствовала стандартам организации, и рассматривает процесс присоединения к ней как приоритетный для укрепления политических преобразований", - цитирует издание источник.

В октябре агентство Reuters сообщало, что госсекретарь США Майкл Помпео отправил послание в организацию, в котором поддержал заявки Буэнос-Айреса и Бухареста на вступление в сообщество, но не упомянул Бразилиа. Это диссонировало с заявлениями президента США Дональда Трампа, сделанными им в ходе встречи со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару в Овальном кабинете в марте 2019 года. Позже руководитель американского внешнеполитического ведомства пояснил, что просочившееся в СМИ письмо "не совсем точно отражает позицию Соединенных Штатов в отношении расширения ОЭСР". По его словам, США "активно поддерживают вступление Бразилии в этот важный институт" и "приложат значительные усилия" для того, чтобы это произошло.

Как уточняет газета, новая позиция Вашингтона фактически говорит о том, что Бразилиа может заполучить место Буэнос-Айреса в очереди в клуб экономически развитых государств. По мнению экспертов издания, одной из причин этого является смена власти в Аргентине, где в результате выборов правоцентриста Маурисио Макри сменил в президентском кресле левоцентрист Альберто Фернандес, для которого, как полагают американцы, вступление в ОЭСР не является приоритетным.

Бразилия и ОЭСР сотрудничают с начала 90-х гг. прошлого века. С 2007 года страна является одним из так называемых ключевых партнеров организации. В мае 2017 южноамериканская республика стала первой из стран, обладающих этим статусом, которая подала заявку на вступление в ОЭСР. Власти утверждают, что законодательство страны и применяемые практики были приведены в соответствие более чем с 80% из почти 250 нормативно-правовых инструментов организации. Ради удовлетворения своей заявки на вступление в ОЭСР Бразилия готова отказаться от участия в системе преференций, которые распространяются на развивающиеся страны в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).

ОЭСР - международная межправительственная экономическая организация, объединяющая 36 промышленно развитых государств Европы, Америки и Азии. Деятельность ОЭСР заключается в продвижении политики, ориентированной на экономический рост и социальное развитие.