Роскачество представило рекомендации по выбору тушенки

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Роскачество опубликовало рекоммендации по выбору тушенки. Эксперты рекомендуют особо внимательно отнестись к упаковке и призывают не покупать продукцию, если на банке есть подтеки или ржавый налет, выпуклость на крышке или донышке ("хлопуша"), которая исчезает если на нее нажать, или деформация в виде уголков ("птичка").

Специалисты также призвали внимательно изучать этикетку - на ней должно быть указано масса нетто, состав, информация о пищевой и энергетической ценности, дата изготовления, условия хранения и срок годности, наименование продукта и предприятия-изготовителя, а также его местонахождение, включая юридический адрес, товарный знак изготовителя, обозначение стандарта производства (ГОСТ, ТУ или иной), информация о подтверждении соответствия и рекомендации к употреблению.

Проверки тушенки

Эксперты ведомства приступили к проверке тушенки из говядины, ее планируют закончить в феврале. Для этого в лаборатории направили 20 торговых марок тушенки из Московской, Новгородской, Калининградской, Псковской, Орловской, Ростовской, Курганской области, из республик Марий Эл и Бурятия, а также из Белоруссии. Продукцию проверят по 90 показателям качества и безопасности, в том числе на содержание потенциально небезопасных веществ и патогенных микроорганизмов, оценят внешний вид, вкус, запах и консистенцию мяса и бульона.

В ведомстве пояснили, что запах и вкус тушенки по ГОСТу на мясные консервы должен быть похож на тушеное мясо с пряностями, а само мясо быть не переваренным и сочным. Массовая доля белка в тушеной говядине не должна быть менее 15%, массовая доля жира - ​​​не более 17%. При этом консервы высшего сорта должны содержать не менее 58% мяса и жира от объема банки, а консервы первого сорта - не менее 56%. В разогретой тушенке должны быть кусочки мяса массой не менее 30 граммов, а бульон должен быть желтоватого или светло-коричневого цвета. При этом специалисты не советуют опасаться в консервах "хлопьев" - это взвешенные белковые вещества.