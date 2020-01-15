Китай запустил на внутреннем рынке систему постоянных массовых продаж пшеничной муки из РФ

ПЕКИН, 15 января. /ТАСС/. Одна из ведущих сетей универмагов в Китае компания Hualian (BHG) запустила механизм постоянных массовых продаж на внутреннем рынке страны муки российского производства. Презентация первой партии из серии запланированных регулярных поставок продукта из РФ состоялась в одном из торговых центров на западе китайской столицы при участии Торгового представительства России.

"Мы собираемся охватить весь китайский рынок, речь идет не только о муке, но и о масле, сое. Наша компания занимается крупными оптовыми партиями, поэтому мы настроены на долгосрочное сотрудничество", - сообщил корреспонденту ТАСС президент организации-импортера "Ланьли" Го Вэй. Он уточнил, что возглавляемое им торговое предприятие, тесно взаимодействующее с Hualian в области розничных продаж, уже много лет специализируется на масштабных оптовых поставках пищевой продукции из России в КНР.

По словам бизнесмена, в ближайшем будущем китайская сторона рассчитывает начать масштабные закупки российской говядины, а также мяса курицы. "Большой спрос существует и на печенье, конфеты из РФ - думаю, их поставки в Китай будут только расти. На первом этапе розничные продажи импортируемой нами российской продукции планируется осуществлять через универмаги и торговые точки Hualian, а затем мука и прочие продукты займут место на полках других крупнейших торговых центров и универмагов по всему Китаю", - пояснил Го Вэй.

Как рассказал директор по вопросам снабжения "Ланьли" Ван Шуцзюнь, первая партия пшеничной муки "Рязаночка", которая будет распродана уже в ближайшее время, прежде всего в Пекине, составляет 1 тыс. тонн. "На доставку из РФ у нас уходит 16 суток - втрое быстрее, чем если бы мы везли товар морем", - подчеркнул он.

Представители компании-импортера отметили, что за 2020 год только через их организацию в КНР будет ввезено порядка 30-50 тыс. тонн российской пшеничной муки высшего сорта. "Наш план - увеличить закупки из России до 80 тыс. тонн в год, - уточнил Ван Шуцзюнь. - Проект реализуется при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ), РЖД, а также китайских властей, которые в соответствии с инициативой "Один пояс - один путь" оказывают нам содействие, в частности, при организации контейнерных составов".

В 2019 году РЭЦ, "РЖД Логистика", "РЖД Сервис" и "ФВК Север" договорились о совместной работе по развитию экспорта продукции российского АПК в Китай с помощью ускоренных рефрижераторных контейнерных поездов ("Агроэкспрессов"), а также проработали основные маршруты сухопутной доставки из крупных терминально-складских комплексов: со станции Селятино (Московская область) и со станции Ворсино (Калужская область). Предполагается, что вывоз готовых пищевых товаров РФ непосредственно во внутренние регионы КНР, а не традиционным путем по морю, позволит значительно сократить срок перевозки и ощутимо снизить совокупные транспортные расходы экспортеров РФ, открыть новые рынки КНР, получить значительное конкурентное преимущество перед европейскими и американскими компаниями, работающими только через китайские морские порты.