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ЕАЭС продолжает вести переговоры о зоне свободной торговли с Израилем и Египтом

Ранее организация уже подписала три торговых соглашения о зоне свободной торговли с Вьетнамом, Сингапуром и Сербией

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 января. /ТАСС/. Процесс расширения сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продолжится. Сейчас идут переговоры с Израилем и Египтом о подписании соглашения о зоне свободной торговли, заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на международной конференции "Диалог Райсина".

"Мы уже подписали три торговых соглашения о зоне свободной торговли с Вьетнамом, Сингапуром, Сербией, мы подписали соглашения с Ираном, с Китаем, мы ведем переговоры с Израилем и Египтом, и Евразийская экономическая комиссия заключила соглашение с АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии - прим. ТАСС). Я полагаю, что данный процесс будет обязательно развиваться и в дальнейшем", - сказал он.

ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Статус наблюдателя предоставлен Молдавии.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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