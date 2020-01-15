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Минэнерго Казахстана получило запрос "Белнефтехима" на поставки нефти

Визит белорусской делегации для обсуждения этого вопроса ожидается до 20 января

НУР-СУЛТАН, 15 января. /ТАСС/. Министерство энергетики Казахстана получило запрос "Белнефтехима" на поставки нефти, до 20 января ожидается визит белорусской делегации для обсуждения этого вопроса. Об этом сообщил в среду глава ведомства Нурлан Ногаев.

"Заявление, просьба от "Белнефтехима" поступила в наш адрес, в адрес министерства. Представители данного ведомства планируют приехать в Казахстан для обсуждения поставки. Мы на сегодняшний день осуществляем поставки нефти по диверсифицированным направлениям, и мы рассмотрим предложение белорусской стороны", - сказал он журналистам после заседания Мажилиса (нижней палаты парламента), отвечая на вопрос о предложении Белоруссии о поставках нефти.

"Мы организуем встречу с ресурсодержателями и, если кто-либо из нефтяных компаний изъявит желание при экономически выгодной цене или при условиях, которые их удовлетворяют, я думаю, что сделка возможна", - отметил он. По его словам, приезд белорусской делегации планируется до 20 января.

Во вторник первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что его страна направила предложения о покупке нефти Украине, Азербайджану, Казахстану, Польше и странам Балтии.

Минск и Москва ведут непростые переговоры о поставке российских углеводородов в Белоруссию. Президенты Белоруссии и РФ 30-31 декабря обсуждали этот вопрос по телефону. По итогам переговоров белорусский президент Александр Лукашенко поручил заключить контракты с компаниями из РФ на поставку нефти в 2020 году для обеспечения бесперебойной работы двух белорусских НПЗ, однако к 1 января документы подписаны не были. В концерне "Белнефтехим" 3 января заявили, что поставки российской нефти не осуществляются. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов была снижена до минимального технологически разрешенного уровня. 4 января были возобновлены разовые контракты на поставку нефти на белорусские НПЗ. В Минске рассчитывают, что в январе на НПЗ поступит около 650 тыс. тонн нефти.

Кроме того, Лукашенко поручил руководству "Белнефтехима" заключить контракты на поставку нефти и проработать условия поставок альтернативного сырья из портов Балтии по железной дороге и по нефтепроводу "Дружба".

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БелоруссияКазахстан
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