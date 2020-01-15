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Источник: ключевые страны ОПЕК+ начали консультации по переносу встречи с марта на июнь

О каких именно странах идет речь, пока не уточняется

ТАСС, 15 января. Консультации в ОПЕК+ о том, чтобы отложить решение вопроса о судьбе сделки по сокращению добычи нефти с марта на июнь 2020 года, начались между ведущими странами-участницами соглашения. Об этом ТАСС сообщил источник в ОПЕК.

"Консультации между ключевыми министрами ОПЕК+ по этому вопросу начались", - сказал он ТАСС в среду, не уточнив, о каких странах идет речь. Вечером во вторник собеседник агентства сообщил, что проведение внеочередной встречи ОПЕК + в начале марта "бессмысленно", так как секретариат к этому времени еще не будет обладать актуальными данными по добыче. Целесообразнее перенести переговоры на июнь, говорил он.

Мартовская встреча была назначена в декабре. Тогда же министры ОПЕК+ приняли решение усилить сокращение добычи с 1,2 млн б/с до 1,7 млн б/с. Ряд стран, слабо выполняющих договоренности по сокращению добычи, были подвергнуты критике. Саудовская Аравия призвала отстающих как можно скорее довести выполнение своих квот до 100%.

В истории ОПЕК+ уже был прецедент переноса официально назначенной встречи. Так было в марте 2019 года, когда мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал перенести заседание с апреля на июнь по той же причине - нецелесообразности ее проведения из-за изменившихся внешних условий. Решение в полном составе стран участниц принималось в заочном режиме.

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