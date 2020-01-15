"АвтоВАЗ" начал продажи обновленного внедорожника Lada 4х4

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" запустил продажи модернизированного внедорожника Lada 4х4 с обновленным интерьером, говорится в сообщении компании.

"LADA объявляет о старте продаж обновленной Lada 4х4. Внедорожник стал еще более комфортным", - отметили в пресс-служе "АвтоВАЗа".

При этом в компании пояснили, что трехдверная и пятидверная версии Lada 4х4 получили полностью новую панель приборов с новой климатической системой, более комфортные сиденья, систему "Эра-ГЛОНАСС", улучшенный пакет шумо- и виброизоляции, а также ряд стилевых и технических улучшений.

"Для семейства Lada 4х4 предусмотрено 10 вариантов исполнения", - уточнили в "АвтоВАЗе".

Как сообщалось ранее, "АвтовВАЗ" увеличил за 2019 год продажи в РФ на 1%, до 362 тыс. авто, заняв рекордную долю рынка - 20,6%. Lada Granta стала самой продаваемым автомобилем в России по итогам 2019 года - реализовано 135,831 тыс. машин (+27,8%). На втором месте Lada Vesta - продано 111,459 тыс. Lada Largus заняла седьмое место в рейтинге самых продаваемых авто - 52,397 тыс. шт.

О компании

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, с конвейера которого в 2018 году сошло более 560 тыс. машин. Группа "АвтоВАЗ" входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.