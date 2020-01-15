В Хабаровском крае отремонтируют 150 км дорог по нацпроекту в 2020 году

ХАБАРОВСК, 15 января. /ТАСС/. Дороги общей протяженностью 150 км отремонтируют в Хабаровском крае в рамках нацпроекта в 2020 году. На эти цели будет направлено свыше 3 млрд рублей, сообщается в среду на сайте губернатора и правительства региона.

"Более 3 млрд рублей направят в 2020 году на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на территории края. Как и в прошлые годы, работы будут проводиться в двух агломерациях - Хабаровской и Комсомольской", - говорится в сообщении.

Федеральное финансирование составит 1 млрд 130 млн рублей, из краевой казны выделят 1,7 млрд рублей, более 170 млн рублей - средства муниципальных бюджетов.

В нормативное состояние будет приведено 150 км автодорог. В общей сложности это 95 объектов дорожного хозяйства, в том числе 42 - в Хабаровске, 19 - в Комсомольске-на-Амуре, 29 - в Хабаровском районе. Еще пять объектов - участки дорог регионального и межмуниципального значения. Из перечня нуждающихся в ремонте дорог отобраны наиболее проблемные, имеющие большое значение для обеспечения транспортной доступности жителей края.

По словам и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства края Максима Прохорова, конкурсы по контрактам на выполнение работ начнутся после 20 января.

"Контрактацию нельзя затягивать, чтобы своевременно начать ремонт. Деньги выделяются большие, и работы предстоят серьезные. Особое внимание прошу уделить выбору подрядчиков, для нас первостепенное значение имеет не освоение средств, а качество выполненных работ. Каждый рубль должен быть потрачен эффективно", - приводятся в сообщении слова главы региона Сергея Фургала.

Помимо ремонта дорожного полотна, в 2020 году планируется установить 1200 дорожных знаков, 105 светофоров, 23 камеры фото- и видеофиксации, также будет отремонтировано более 30 тыс. кв. м тротуаров, а на дороги нанесут порядка 23 тыс. кв. м разметки.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, в 2019 году было отремонтировано почти 200 км дорог по нацпроекту, модернизировано 111 дорожных участков в двух агломерациях - Хабаровской и Комсомольской.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году по сравнению с 2017 годом должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.