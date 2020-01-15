Авиакомпании РФ в 2019 году увеличили перевозки до рекордных 128,1 млн пассажиров

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российские авиакомпании за 2019 год нарастили перевозки по сравнению с предыдущим годом на 10,2%, до рекордного значения 128,1 млн пассажиров. Это следует из оперативных данных Росавиации.

"По оперативным данным, с января по декабрь 2019 года российские перевозчики обслужили 128,1 млн пассажиров, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 10,2%. Пассажирооборот за 12 месяцев достиг отметки в 322,98 млрд пассажирокилометров, рост составил 12,6%",- говорится в сообщении на сайте агентства.

В 2018 году было перевезено 116,2 млн человек, и тогда это значение также стало рекордным.

"Аэрофлот" в 2019 году перевез 37,2 млн пассажиров (рост на 4,1%), S7 - 14 млн пассажиров (рост 21%), "Россия" - 11,6 млн (рост 4%), "Уральские авиалинии" - 9,6 млн (рост 7%), "Победа" - 10,3 млн (рост 43%).

В декабре 2019 года авиакомпании перевезли 8,8 млн пассажиров, увеличив показатель по сравнению с декабрем предыдущего года на 4,5%.

"Рост показателей производственной деятельности в декабре 2019 года отмечается у авиакомпаний S7 - 1,3 млн пассажиров (+60%) и "Победа" - более 890 тыс. пассажиров (+32%). Услугами авиакомпании "Уральские авиалинии" воспользовались более 647 тыс. пассажиров (+11,8%). Авиакомпания "Аэрофлот" обслужила 2,8 млн пассажиров, сохранив объем авиаперевозок на уровне декабря прошлого года, авиакомпания "Россия" перевезла 566 тыс. пассажиров (-9%)",- говорится в сообщении Росавиации.