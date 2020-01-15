Индия примет участие в проекте "Восток ойл"

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 января. /ТАСС/. Индия приняла решение об участии в проекте освоения месторождений на Таймыре "Восток ойл". Об этом сообщил в среду журналистам министр нефти, природного газа и сталелитейной промышленности Индии Дхармендра Прадхан.

"Да, однозначно", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Индия участвовать в проекте "Восток ойл".

Ранее в "Роснефти" сообщили, что индийские компании могут принять окончательное решение по участию в данном проекте после того, как прояснится вопрос о его инвестиционном стимулировании. В конце октября 2019 года Прадхан заявил, что Индия вероятнее всего будет участвовать в проекте.

В рамках проекта "Восток ойл" планируется освоить Лодочное, Тагульское и Ванкорское месторождения. Его частью может стать и Пайяхское месторождение "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова. На реализацию проекта компании просили льготы из бюджета в размере 2,6 трлн рублей, взамен пообещав вложить от 5 трлн до 8,5 трлн рублей инвестиций.