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Индия примет участие в проекте "Восток ойл"

В рамках этого проекта планируется освоить Лодочное, Тагульское и Ванкорское месторождения

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 января. /ТАСС/. Индия приняла решение об участии в проекте освоения месторождений на Таймыре "Восток ойл". Об этом сообщил в среду журналистам министр нефти, природного газа и сталелитейной промышленности Индии Дхармендра Прадхан.

"Да, однозначно", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Индия участвовать в проекте "Восток ойл".

Ранее в "Роснефти" сообщили, что индийские компании могут принять окончательное решение по участию в данном проекте после того, как прояснится вопрос о его инвестиционном стимулировании. В конце октября 2019 года Прадхан заявил, что Индия вероятнее всего будет участвовать в проекте.

В рамках проекта "Восток ойл" планируется освоить Лодочное, Тагульское и Ванкорское месторождения. Его частью может стать и Пайяхское месторождение "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова. На реализацию проекта компании просили льготы из бюджета в размере 2,6 трлн рублей, взамен пообещав вложить от 5 трлн до 8,5 трлн рублей инвестиций.

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