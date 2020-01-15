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Оборот Wildberries по итогам 2019 года вырос на 88%

67% оборота компании пришлись на одежду, обувь и аксессуары

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Оборот крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries по итогам 2019 года увеличился на 88% и достиг 223,5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

"В 2019 году оборот Wildberries увеличился на 88%, до 223,5 млрд рублей по сравнению с 2018 годом", - сообщила компания, отметив, что 67% оборота Wildberries (150 млрд рублей) пришлись на одежду, обувь и аксессуары. При этом ассортимент категории "Продукты питания" в 2019 году расширился в шесть раз, до более чем 1,5 тыс. брендов.

Наиболее значительная динамика роста продаж отмечена в IV квартале 2019 года: "оборот вырос на 96%, до 82,7 млрд рублей, а число ежедневных заказов в декабре достигло 750 тыс.".

В 2019 году компания выполнила 164 млн заказов, что в два раза больше, чем в 2018 году. Всего было продано 226 млн товаров (+111%). 75% заказов были совершены с мобильных устройств (в 2018 году - 61%).

Самыми высокими темпами оборот рос в таких категориях, как инструменты (+797%), продукты питания (+699%), электроника (+558%), зоотовары (+522%), товары для здоровья (+284%), автомобильные товары (+256%), книги и канцелярия (+222%), спортивные товары (+152%), товары для красоты (+150%) и товары для дома и дачи (+138%).

Лидерами по динамике роста оборота на Wildberries в 2019 году стали Московский регион (+179%), Республика Карелия (+173%), Ленинградская область (+168%), Республика Адыгея (+121%) и Амурская область (+120%).

В 2019 году, как и в предыдущем году, 90% заказов клиенты забирали самостоятельно в пунктах выдачи заказов (в 2018 году - 75%).

О компании

Wildberries - онлайн-ретейлер на территории стран ЕАЭС, работающий на рынке 15 лет. География присутствия компании после выхода на рынок ЕС охватывает шесть стран: Россию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Армению и Польшу. Ассортимент Wildberries насчитывает свыше 3,6 млн товаров, около 40% из которых произведены в России. В 2019 году число поставщиков выросло более чем в два раза - с 9 тыс. до 19 тыс., число самовывозов увеличилось более чем вдвое до 6,3 тыс. точек.

Оборот Wildberries в 2018 году вырос на 72% и достиг 118,7 млрд рублей.

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