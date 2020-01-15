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Белоруссия начала ремонтные работы на участке нефтепровода "Дружба"

Как сообщили в компании "Гомельтранснефть Дружба", "осуществление работ сопряжено со снижением давления в трубопроводе и частичной остановкой перекачки нефти"

МИНСК, 15 января. /ТАСС/. Белорусская государственная компания "Гомельтранснефть Дружба" приступила к ремонтным работам на одном из участков нефтепровода "Дружба". Об этом сообщил в среду портал tut.by со ссылкой на компанию.

В госкомпании отмечают, что "осуществление работ сопряжено со снижением давления в трубопроводе и частичной остановкой перекачки нефти". О снижении давления в трубопроводе и частичной остановке перекачки белорусский оператор уведомил российскую компанию "Транснефть". В концерне "Белнефтехим" пока информацию на этот счет не дают.

Официальный представитель "Транснефти" при этом отметил, что это регламентные работы. "Они в плане учтены", - сказал он.

По информации "Гомельтранснефть Дружба", ремонтные работы буду проводиться с 14 по 17 января на участке "Мозырь - Брест-3". В компании пояснили, что эти участки характеризуются "значительным скоплением однородных дефектов в рамках одной секции трубопровода" и "находятся в зоне с высокой антропогенной активностью вблизи населенных пунктов и водоемов, что несет существенные экологические риски деятельности предприятия". В компании отметили, что в 2019 году было обследовано 1300 км белорусской трубы. Международная компания "Бейкер хьюз технологии и трубопроводный сервис" предоставила отчет с рекомендациями по ремонту дефектов.

Ремонтные работы начались на фоне спора Минска и Москвы по поводу цены на нефть. Минск и Москва ведут переговоры о поставке российских углеводородов в Белоруссию. Президенты Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин 30-31 декабря обсуждали этот вопрос по телефону. По итогам переговоров Лукашенко поручил заключить контракты с компаниями из РФ на поставку нефти в 2020 году для обеспечения бесперебойной работы двух белорусских НПЗ, однако к 1 января документы подписаны не были. В концерне "Белнефтехим" 3 января заявили, что поставки российской нефти не осуществляются. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов была снижена до минимального технологически разрешенного уровня. 4 января были возобновлены разовые контракты на поставку нефти на белорусские НПЗ. В Минске рассчитывают, что в январе на НПЗ поступит около 650 тыс. тонн нефти.

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" осуществляет перекачку нефти, поступающей из российской части нефтепровода "Дружба" в направлении стран Западной и Восточной Европы, снабжает углеводородным сырьем белорусскую нефтехимию, осуществляет транспортировку нефтепродуктов по территории Белоруссии.

В новость были внесены изменения (11:13 мск) - добавлен комментарий "Транснефти".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
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