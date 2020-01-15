"Транснефть" не ожидает прекращения транзита нефти через Белоруссию в Европу

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Россия обладает возможностями перераспределить транзитные потоки нефти, идущие в Европу через Белоруссию, но прекращение транзита исключено. Об этом журналистам сказал глава "Транснефти" Николай Токарев.

"У нас возможности для этого все есть, но мы не считаем, что такая перспектива (остановка транзита - прим. ТАСС) предстоит. Мы ее исключаем такую перспективу, но возможности такие у нас есть, морские перераспределения и другие варианты", - сказал он, отвечая на вопрос, сможет ли Россия перераспределить объемы нефти, идущие через Белоруссию, если республика прекратит транзит.

При этом Токарев не ответил, какие объемы могут быть перераспределены. "Я сейчас не буду называть цифры. Но мы просчитывали все эти перспективы. Но видим, что возможность такая у нас есть и без особых затруднений это должно получиться", - добавил он.

Минск и Москва ведут переговоры о поставке российских углеводородов в Белоруссию. Президенты Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин 30-31 декабря обсуждали этот вопрос по телефону. По итогам переговоров Лукашенко поручил заключить контракты с компаниями из РФ на поставку нефти в 2020 году для обеспечения бесперебойной работы двух белорусских НПЗ, однако к 1 января документы подписаны не были.