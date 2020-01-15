Якутия будет сотрудничать со страховой компанией "Югория" после банкротства "Стерха"

ЯКУТСК, 15 января. /ТАСС/. Правительство Якутии и АО "Группа страховых компаний "Югория" подписали соглашение о сотрудничестве после отзыва лицензии у компании "Стерх" и ее банкротства. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

Банк России 27 октября отозвал лицензию на осуществление страхования у страховой компании "Стерх", так как она нарушила порядок инвестирования средств страховых резервов. 28 октября была назначена временная администрация на шесть месяцев для анализа финансового состояния компании и принятия решения либо о продолжении ее деятельности, либо о ее банкротстве. 9 января Арбитражный суд Якутии признал компанию "Стерх" банкротом и постановил открыть конкурсное производство на один год, утвердив конкурсным управляющим государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов". Главным акционером компании "Стерх" было правительство Якутии.

"Республика Саха (Якутия) и АО "Группа страховых компаний (ГСК) "Югория" объединят усилия для повышения доступности страховых услуг в республике. Соглашение о сотрудничестве сегодня подписали председатель правительства Якутии Владимир Солодов и генеральный директор АО "ГСК "Югория" Алексей Охлопков", - говорится в сообщении.

Цель соглашения - обеспечить по всей республике, в том числе в труднодоступных населенных пунктах, получение страховых услуг, защиту имущества, в том числе обязательное страхование автотранспорта. "Реализация данного соглашения позволит блокировать негативные последствия в результате отзыва лицензии у страховой компании "Стерх" и защитить интересы физических и юридических лиц, государственных и муниципальных учреждений республики", - привела пресс-служба слова Солодова.

В пресс-службе отметили, что якутская региональная дирекция АО ГСК "Югория" на данный момент уже осуществляет функции представителя страховой компании "Стерх" по договору представительства по ОСАГО. "На сегодняшний момент уже принято более 1,5 тыс. заявлений на получение компенсационных выплат по ОСАГО на основании соглашения, заключенного с Российским союзом автостраховщиков в декабре 2019 года. Все они будут исполнены в полном объеме в соответствии с законодательством", - сказали в правительстве.