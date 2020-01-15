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Гайдаровский форум-2020 "Россия и мир"

Законопроект о системе пенсионных накоплений внесут в Госдуму в весеннюю сессию

Речь идет о законопроекте о гарантированном пенсионном плане

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Законопроект о системе пенсионных накоплений - гарантированном пенсионном плане (ГПП) - может быть внесен в Госдуму в весеннюю сессию. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, выступая на Гайдаровском форуме.

"Мы планируем, как я вчера сказал, внести проект в правительство РФ. Затем правительство примет решение по тем разногласиям, которые сейчас существуют, и мне бы хотелось, чтобы до конца весенней сессии законопроект был бы внесен в Госдуму", - пояснил он.

Теги
РоссияМоисеев, Алексей ВладимировичГайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
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