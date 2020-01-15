Новак заявил, что РФ исходит из существующих договоренностей о проведении встречи ОПЕК+

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Россия исходит из существующих договоренностей о проведении встречи в рамках ОПЕК+ в марте для обсуждения перспектив сделки. Об этом заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Официально и даже неофициально к нам никто не обращался. Мы исходим из того, что сейчас есть договоренности, которые никто не отменял, что мы в марте встречаемся", - сказал он, отвечая на вопрос возможно ли автоматическое продление сделки до июня без проведения встречи в марте 2020 года. Он напомнил, что сделка действует до 1 апреля. "Нам в марте нужно встречаться, чтобы посмотреть текущую ситуацию и определить дальнейшие совместные действия", - добавил Новак.

Ранее в среду источник сообщил ТАСС о начале консультаций в ОПЕК+ о том, чтобы отложить решение вопроса о судьбе сделки по сокращению добычи нефти с марта на июнь 2020 года. Он не уточнил, о каких странах идет речь. Вечером во вторник собеседник агентства сообщил, что проведение внеочередной встречи ОПЕК+ в начале марта "бессмысленно", так как секретариат к этому времени еще не будет обладать актуальными данными по добыче. Целесообразнее перенести переговоры на июнь, говорил он.

Мартовская встреча была назначена в декабре. Тогда же министры ОПЕК+ приняли решение усилить сокращение добычи с 1,2 млн б/с до 1,7 млн б/с. Ряд стран, слабо выполняющих договоренности по сокращению добычи, были подвергнуты критике. Саудовская Аравия призвала отстающих как можно скорее довести выполнение своих квот до 100%.

В истории ОПЕК+ уже был прецедент переноса официально назначенной встречи. Так было в марте 2019 года, когда мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал перенести заседание с апреля на июнь по той же причине - нецелесообразности ее проведения из-за изменившихся внешних условий. Решение в полном составе стран участниц принималось в заочном режиме.