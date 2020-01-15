Путин недоволен уровнем рождаемости в России

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Рождаемость в России снова падает, семьи создают представители малочисленного поколения 1990-х годов. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Семьи сейчас создают малочисленные поколения 90-х годов. Число рождений вновь падает - вот в чем напряженность демографического периода, через который проходит сегодня Россия", - сказал президент.

Путин отметил, что Россия проходит через очень сложный демографический период.

"Сегодня у нас почти 147 млн человек. Но мы вступили в сложный, очень сложный демографический период. Его особенность в том, что благодаря мерам, которые приняли, начиная с середины 2000-х годов, нам удалось добиться положительных результатов в демографии и даже в какой-то период выйти на естественный прирост населения. Потому и школьников у нас становится все больше. Но семьи-то сейчас создают малочисленные поколения 1990-х годов, число рождений вновь падает - вот в чем напряженность демографического периода, через который проходит сегодня Россия", - сказал Путин.

По его словам, такой ключевой показатель, как суммарный коэффициент рождаемости, то есть число рождений, приходящихся на одну женщину, в 2019 году составил, по предварительной оценке, 1,5. "Много это или мало? Для нашей страны мало", - сказал президент.

Задача

Как заявил Путин, Россия должна к середине десятилетия обеспечить естественный рост численности населения. Коэффициент рождаемости при этом должен составить 1,7.

"Существующие сейчас негативные прогнозы не могут нас не настораживать, наша историческая обязанность - ответить на этот вызов. Не только выбраться из демографической ловушки, но и к середине наступающего десятилетия обеспечить устойчивый естественный рост численности населения страны. В 2024 году коэффициент рождаемости [в России] должен быть 1,7", - сказал он.

Путин напомнил, что в 1943 году, во время Великой Отечественной войны коэффициент составлял 1,3. "Еще хуже было в 1990-х годах. В 1999 году - 1,16 всего, хуже, чем во время Великой Отечественной войны. Семьи с двумя детьми тогда были редкостью, а то и вовсе были вынуждены откладывать рождение ребенка", - заметил президент РФ.

По его словам, демография - сфера, где нет какого-то универсального, тем более узковедомственного решения. "Каждый наш шаг, новый закон, государственную программу мы должны оценивать прежде всего с точки зрения высшего национального приоритета - сбережения и приумножения народа России", - заключил Путин.