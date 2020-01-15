Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в среду предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет с 1 января 2020 года. По словам президента, данные выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека, а процедура получения будет максимально простой.

"Когда ребенку исполнится три года, установленные выплаты прекращаются, значит, семья может сразу же попасть в сложную ситуацию с доходами. Так, собственно говоря, и происходит, а этого нельзя допустить. <...> В этой связи предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. <...> Чтобы получать такую выплату, будет достаточно просто подать заявление, а также указать свой легальный, официальный доход", - сказал он, отметив, что выплаты осуществляются уже с 1 января 2020 года.

Президент требует максимально упростить процедуру для получения пособий семьями с детьми.

"Нужно сделать эту процедуру (получение пособий семьями с детьми - прим. ТАСС) максимально удобной и простой для граждан, чтобы они могли все оформить без очередей и преград", - сказал он в послании Федеральному собранию в среду.

Путин отметил, что также стоит развивать процедуру дистанционного получения пособий через соответствующий федеральный портал.

Повышение пособия

Семьям с детьми от трех до семи лет, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека, при необходимости могут повысить ежемесячное пособие до более чем 11 тыс. рублей в 2021 году.

На начальном этапе размер составит 5,5 тыс. рублей, получателями станут семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека, а процедура получения будет максимально простой.

"Мы должны будем понять и оценить, как работает эта система [выплат пособий семьям с детьми от трех до семи лет], если мы увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, получая 5,5 тыс., сделаем следующий шаг - будем выплачивать со следующего года уже целиком, это 11 с лишним тыс.", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что низкие доходы значительной части российских семей с детьми являются прямой угрозой демографическому будущему России.

"Есть острейшая проблема, которая является прямой угрозой нашему демографическому будущему. Это низкие доходы значительной части наших граждан, семей. Причем, по разным оценкам, порядка 70-80% семей с низкими доходами - это именно семьи с детьми. Часто даже когда работают оба родителя, доход таких семей очень скромный", - сказала Путин.

Социальные контракты

Президент России также просит правительство учесть имеющийся опыт механизма социальных контрактов и внедрить его с 2021 года во всех субъектах Федерации. Обращаясь с посланием к Федеральному собранию, глава государства напомнил, что в 2019 году говорил о необходимости расширения практики социального контракта, который "призван стать своего рода индивидуальной программой повышения доходов и качества жизни для каждой нуждающейся семьи".

"Регионы уже начали внедрять механизм социального контракта, но его эффективность пока крайне низкая, и на снижение бедности и повышение доходов семей влияние [оказывает] слабое. Поэтому прошу правительство учесть опыт пилотных проектов, обновить сами принципы социального контракта, а также расширить финансовую поддержку регионов, чтобы уже в 2021 году внедрить этот механизм во всех субъектах России", - заявил Путин.

Он добавил, что в этой работе показателем результативности "будет не количество заключенных социальных контрактов, а реальное снижение бедности".

Путин отметил, что в рамках социального контракта "государство будет предоставлять гражданам регулярные выплаты, помощь по переобучению и повышению квалификации, содействовать в трудоустройстве или открытии небольшого собственного дела". "Оказывая всестороннюю помощь гражданам с низкими доходами, конечно, общество и государство вправе ожидать и от них встречных шагов по решению собственных проблем, включая трудоустройство и ответственное выполнение своих обязанностей к детям и другим членам семьи", - подчеркнул президент.