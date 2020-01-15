Путин назвал важнейшей задачей правительства и ЦБ повышение уровня доходов граждан

"Сейчас, опираясь на устойчивый макроэкономический фундамент, нужно создать условия для существенного повышения уровня доходов граждан. Вновь подчеркну: это важнейшая задача правительства и Центрального банка", - сказал он, обращаясь с посланием к Федеральному собранию.

Президент призвал запустить новый инвестиционный цикл в РФ для достижения темпов роста экономики выше мирового уровня.

По его президента, существует необходимость в структурном изменении экономики РФ и ее эффективности. "В 2021 году темпы роста ВВП России должны быть выше мировых. Чтобы получить такую динамику, нужно запустить новый инвестиционный цикл, серьезно нарастить вложения в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуры, в развитие промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг", - сказал Путин.

По его словам, начиная с 2020 года ежегодный прирост инвестиций должен составлять не менее 5%, а их долю в ВВП страны нужно увеличивать с нынешних 21% до 25% в 2024 году.

Решение вопросов национальной безопасности позволяет сосредоточиться на благополучии граждан России, отметил президент.

"Надежная безопасность создает основу для прогрессивного, мирного развития России. Позволяет нам делать гораздо больше для решения самых насущных внутренних вопросов: сосредоточиться на экономическом, социальном росте всех регионов в интересах людей. Потому что величие России неотделимо от достойной жизни каждого гражданина. В этой гармонии сильной державы и благополучия людей вижу основу нашего будущего", - сказал он.