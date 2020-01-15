Путин анонсировал переход в 2020 году на новую систему оплаты труда медиков

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, анонсировал переход в 2020 году на новую систему оплаты труда для сотрудников сферы здравоохранения.

О чем говорил Владимир Путин в послании Федеральному собранию

По его словам, новая система будет основана на едином для всей страны перечне надбавок и компенсаций.

"Как мы и договаривались, с этого года начнет поэтапно внедряться новая система оплаты труда в здравоохранении, основанная на прозрачных, справедливых и понятных правилах, с установлением фиксированной доли окладов в заработной плате и единым для всей страны перечнем компенсационных выплат и стимулирующих надбавок", - сказал Путин.