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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

Путин анонсировал переход в 2020 году на новую систему оплаты труда медиков

Новая система будет основана на едином для всей страны перечне надбавок и компенсаций

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, анонсировал переход в 2020 году на новую систему оплаты труда для сотрудников сферы здравоохранения.

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О чем говорил Владимир Путин в послании Федеральному собранию

По его словам, новая система будет основана на едином для всей страны перечне надбавок и компенсаций.

"Как мы и договаривались, с этого года начнет поэтапно внедряться новая система оплаты труда в здравоохранении, основанная на прозрачных, справедливых и понятных правилах, с установлением фиксированной доли окладов в заработной плате и единым для всей страны перечнем компенсационных выплат и стимулирующих надбавок", - сказал Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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