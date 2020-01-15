Эксперт: практику трансляционных исследований с участием врачей следует вернуть в РФ

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Практику трансляционных медицинских исследований (направлены на сокращение разрыва между научными изобретениями и повседневной медицинской практикой) следует возобновить в России; врачи должны быть больше вовлечены в науку, сказал в среду президент Российского кардиологического общества, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Минздрава РФ Евгений Шляхто.

"Один из 20 препаратов пропадает [с рынка], 50% - на второй, почти 70% - на третьей фазе, треть снимается из-за токсичности, треть - из-за неэффективности. <...> И все эти проблемы, как мне кажется, связаны с тем, что мы за последние 20 лет - в связи с развитием в том числе геномных технологий - ушли от того, что в науку были вовлечены врачи. Нет ясной клинической задачи. <...> Мы должны вернуться в парадигму трансляционных исследований, где есть клиницисты, где есть исследователи, где должен быть обязательно бизнес", - сказал он на панельной дискуссии "Развитие клеточных и генетических технологий в России" в рамках Гайдаровского форума.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). В этом году форум пройдет 15 и 16 января, его главной темой обозначено "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". ТАСС выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.