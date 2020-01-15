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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

Путин поручил завершить в 2020 году реформу контрольно-надзорной деятельности

Это сделает работу бизнеса удобнее и проще, отметил президент

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая позволит упростить работу бизнеса, должна быть завершена в 2020 году. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

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"В 2020 году нужно наконец завершить реформу контрольно-надзорной деятельности, тем самым сделать работу бизнеса удобнее и проще", - сказал он.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Для реализации реформы правительство разрабатывает законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)".

Как ранее отмечал вице-премьер, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, кабмин на сегодня проделал две трети работы по отмене устаревших нормативных актов, принимавшихся еще в советские времена. Он отмечал, что пока отменены 1259 правительственных актов РСФСР, а постановление об отмене 3645 правительственных актов СССР находится на "финишной прямой".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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