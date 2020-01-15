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Костин ожидает сохранения ЦБ ключевой ставки на следующем заседании совета директоров

Костин ожидает сохранения ЦБ ключевой ставки на следующем заседании совета директоров 7 февраля.

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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
Голикова считает, что в бюджете достаточно средств на реализацию предложенных Путиным мер
Окончательные расчеты будут проведены после того, как выйдут поручения к посланию президента, отметила вице-премьер
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