Костин ожидает сохранения ЦБ ключевой ставки на следующем заседании совета директоров

Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

Голикова считает, что в бюджете достаточно средств на реализацию предложенных Путиным мер

Окончательные расчеты будут проведены после того, как выйдут поручения к посланию президента, отметила вице-премьер

Читать полностью