Голикова считает, что в бюджете достаточно средств на реализацию предложенных Путиным мер

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что в бюджете есть средства на реализацию мер, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Об этом она заявила в среду в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Средства в бюджете есть. Средства будут предусмотрены соответствующими поправками как в федеральном бюджете, так и в бюджете регионов", - сказала она.

По словам вице-премьера, окончательные расчеты будут проведены после того, как выйдут поручения к посланию президента. "Но с сегодняшнего дня уже начнем готовить изменения в законодательство", - добавила она.