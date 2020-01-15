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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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Голикова считает, что в бюджете достаточно средств на реализацию предложенных Путиным мер

Окончательные расчеты будут проведены после того, как выйдут поручения к посланию президента, отметила вице-премьер

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что в бюджете есть средства на реализацию мер, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Об этом она заявила в среду в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Средства в бюджете есть. Средства будут предусмотрены соответствующими поправками как в федеральном бюджете, так и в бюджете регионов", - сказала она.

По словам вице-премьера, окончательные расчеты будут проведены после того, как выйдут поручения к посланию президента. "Но с сегодняшнего дня уже начнем готовить изменения в законодательство", - добавила она.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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