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РФПИ интересуется проектом строительства моста через Лену

Участие в проекте рассматривается только в составе консорциума

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российской фонд прямых инвестиций (РФПИ) обсуждает возможность участия в проекте строительства моста через реку Лена, но только в составе консорциума. Об этом журналистам сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Интерес есть, мы рассматриваем сейчас различные консорциумы, в которых мы бы принимали участие... Мы смотрим, с каким из консорциумов зайти в этот проект",- сказал он.

Дмитриев также уточнил ТАСС, что заявку на тендер РФПИ пока не подавал.

Пока на участие в проекте строительства моста через Лену подана только одна заявка - от "Восьмой концессионной компании" (входит в Инвестиционно-строительную группу "ВИС"), которая создала для участия в проекте консорциум с Ростехом. Согласно документации, компания готова вложить в проект 28,9 млрд рублей.

Торги были объявлены 2 декабря 2019 года, срок окончания приема заявок - 17 января 2020 года. Ранее сообщалось, что интерес к проекту моста через Лену также проявляют ВЭБ.РФ и иностранные инвесторы.

Финансирование и сроки реализации проекта

В паспорте объекта на строительство моста через Лену сообщалось, что капитальные расходы рассчитываются в размере 77,9 млрд рублей, прочие расходы - около 5,5 млрд рублей.

Капитальный грант, состоящий из средств федерального и регионального бюджетов, который будет выделен на строительство автомобильного моста, составит порядка 54,3 млрд рублей. На долю федерального финансирования придется 75% (около 47,9 млрд рублей), средства из бюджета Якутии - 10% (6,4 млрд рублей). Заемные средства и средства инвесторов в сумме составят около 29,1 млрд рублей.

Строительство моста через Лену в Якутии вошло в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока. Проект позволит создать транспортно-логистический узел, где сойдутся несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения "Вилюй", "Лена" и "Колыма". Открытие моста, как предполагается, приведет к росту грузоперевозок в регионе в три раза - до 6 млн тонн в год. Проектирование моста должно занять 2020-2021 годы, строительство - 2021-2025 годы, эксплуатация - 2025-2044 годы.

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