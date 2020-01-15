Минтруд обсуждает возможность введения выходного дня 31 декабря

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Минтруд рассматривает возможность введения выходного дня 31 декабря. Об этом в среду заявил ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

"Надо ли это делать? У людей же все равно короткий день, работодатели отпускают их часто. Мы думаем на эту тему", - сказал глава министерства.

В соответствии с производственным календарем, утвержденным решением правительства РФ, в 2019 году 31 декабря был рабочим днем. Тема переноса выходного дня на 31 декабря вызвала широкое обсуждение после того, как губернатор Томской области Сергей Жвачкин перенес рабочий день для сотрудников администрации на 28 декабря и рекомендовал сделать то же самое исполнительным органам государственной власти и органам местного самоуправления региона. Опросы показали, что подавляющее большинство россиян поддерживают инициативу Жвачкина.

Идею также поддержали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и часть депутатов Госдумы. Президент России Владимир Путин отмечал тогда, что считает логичным сделать 31 декабря выходным днем, но, по его словам, вряд ли это стоило делать в спешке и накануне Нового года.

В 2020 году 31 декабря также выпадает на будний день и, в соответствии с нормами о переносе выходных дней, должно быть рабочим днем.