Росатом планирует договориться с Узбекистаном о строительстве АЭС в I квартале 2020 года

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Росатом рассчитывает завершить переговоры с Узбекистаном о строительстве АЭС в I квартале 2020 года. Об этом сказал журналистам глава Росатома Алексей Лихачев.

"Завершить переговоры [планируется] в течение ближайших месяцев, в течение первого квартала [2020 года]. Так как переговоры не завершены, я пока детали не могу сказать", - сообщил Лихачев.

В сентябре 2018 года главы правительств РФ и Узбекистана Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории республики, в соответствии с которым Росатом планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200.

17 мая 2019 года Узатом и Росатом в Ташкенте подписали контракт на проведение инженерных изысканий на площадке строительства атомной электростанции. Строительство станции планируется начать в 2022 году с привлечением кредита правительства России.