Минкомсвязь подготовит меры по бесплатному доступу к отечественным интернет-ресурсам

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ уточнит параметры задачи по обеспечению граждан бесплатным доступом к социально значимым российским интернет-сервисам, которую озвучил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Об этом сообщили журналистам пресс-секретарь министерства Евгений Новиков.

"Будем уточнять параметры задачи и готовить комплекс мер по ее реализации", - сказал он.

Ранее глава государства предложил подготовить проект "Доступный интернет" по обеспечению граждан бесплатным доступом к социально значимым российским интернет-сервисам, поскольку, по словам Путина, интернет сегодня стал повседневной необходимостью для граждан. По словам президента, сегодня Россия - одна из немногих стран в мире, где есть свои соцсети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы, другие национальные ресурсы.

Как заявлял вице-премьер РФ Максим Акимов, сегодня аудитория Рунета составляет 96 млн человек, в том числе мобильная аудитория - 85 млн, а отечественные рынки цифровых платежей, онлайн-торговли и каршеринга входят в число самых быстрорастущих в мире.