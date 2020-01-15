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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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Минкомсвязь подготовит меры по бесплатному доступу к отечественным интернет-ресурсам

Ранее президент предложил подготовить проект "Доступный интернет" по обеспечению граждан бесплатным доступом к социально значимым российским интернет-сервисам

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ уточнит параметры задачи по обеспечению граждан бесплатным доступом к социально значимым российским интернет-сервисам, которую озвучил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Об этом сообщили журналистам пресс-секретарь министерства Евгений Новиков.

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"Будем уточнять параметры задачи и готовить комплекс мер по ее реализации", - сказал он.

Ранее глава государства предложил подготовить проект "Доступный интернет" по обеспечению граждан бесплатным доступом к социально значимым российским интернет-сервисам, поскольку, по словам Путина, интернет сегодня стал повседневной необходимостью для граждан. По словам президента, сегодня Россия - одна из немногих стран в мире, где есть свои соцсети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы, другие национальные ресурсы.

Как заявлял вице-премьер РФ Максим Акимов, сегодня аудитория Рунета составляет 96 млн человек, в том числе мобильная аудитория - 85 млн, а отечественные рынки цифровых платежей, онлайн-торговли и каршеринга входят в число самых быстрорастущих в мире.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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