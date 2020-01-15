Минэкономразвития оценило эффект от ключевых инициатив послания Путина

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Социальные инициативы, о которых говорил президент РФ в ходе послания Федеральному собранию, позволят дополнительно снизить уровень бедности в России на 1,3 процентного пункта (п.п.) в 2020 году, следует из материалов Минэкономразвития.

"Снижение уровня бедности составит дополнительные 1,3 п.п. относительно траектории без учета озвученных мер", - отмечают в министерстве.

По данным Росстата, за три квартала 2019 года уровень бедности составил 13,1% от всего населения страны. Минэкономразвития прогнозировало, что в 2019 году показатель составит 12,5%, в 2020 году - 11,7%, и будет постепенно снижаться до уровня 6,6% в 2024 году.

Реальные доходы населения

Реальные доходы населения РФ вырастут с учетом предложенных президентом мер дополнительно на 1 п.п. во втором полугодии 2020 года и на 0,5 п.п. в целом за год, то есть до 2%, следует из обзора ведомства.

"Дополнительный рост реальных располагаемых доходов населения во втором полугодии составит около 1 п.п. (около 0,5 п.п. в целом за год), при этом доходы 20% наименее обеспеченных домохозяйств вырастут дополнительно в среднем на 10 п.п. во втором полугодии 2020 года", - говорится в обзоре.

Меры, предложенные президентом , позволят в 2020 году прибавить к росту ВВП 0,3 процентного пункта, добавили в Минэкономразвития.

Министерство уточнит прогноз на 2020 год после публикации окончательных статданных за 2019 год.