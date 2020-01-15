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Орешкин в ходе ВЭФ встретится с министрами экономики Франции, Швейцарии и Турции

На форуме в Давосе также пройдет встреча с представителями бизнеса, отметил министр экономического развития РФ

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, который пройдет с 21 по 24 января, встретится с министрами экономики Франции, Швейцарии и Турции, а также еврокомиссаром по торговле.

"Большая повестка. У нас там министерская встреча ВТО происходит, встреча с иностранным бизнесом в большом количестве, в том числе с КСИИ (консультативный совет по иностранным инвестициям - прим. ТАСС) будет происходить. Встреча с министром финансов и экономики Франции, Швейцарии, Турции и целого ряда других стран, с еврокомиссаром [по торговле]", - сообщил Орешкин журналистам.

"У нас с Европой гораздо больше экономических вопросов, поэтому гораздо приоритетнее встречаться с еврокомиссаром, чем с каким-либо представителем США", - уточнил он.

Давосский форум - ежегодная встреча представителей мировой политической и деловой элиты. С 1980-х годов мероприятие имеет статус одного из главных международных событий года. Помимо политиков и бизнесменов в дискуссиях на ВЭФ участвуют представители общественных организаций, научных кругов, деятели культуры и руководители СМИ.

Теги
ТурцияРоссияФранцияШвейцарияОрешкин, Максим Станиславович
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