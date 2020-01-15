Кузнецова: выплаты на детей до семи лет помогут решить проблему бедности семей

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что предложение главы государства Владимира Путина о ежемесячных выплатах на детей в возрасте от трех до семи лет, которое он озвучил в среду в послании Федеральному собранию, поможет решить проблему бедности семей с детьми.

"Одна мера совершенно новая - выплаты детям до семи лет. Вот этого мало кто ожидал, но это колоссально поможет в борьбе с той темой, которая в последнее время была у многих на устах, - это бедность семей с детьми. Причем она достаточно серьезная, мы об этом говорили неоднократно. Целый пакет мер касательно материальной поддержки семей с детьми здесь есть. Самое важное, что президент обратился к главам регионов, ко многим, кто принимает решения, реализует их потом", - сказала Кузнецова в эфире Первого канала.

Президент РФ Владимир Путин 15 января в послании Федеральному собранию предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет с 1 января 2020 года. По словам президента, данные выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека, а процедура получения будет максимально простой.