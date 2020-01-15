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Кабмин Украины запретил приватизацию "Нафтогаза", "Укрзализницы" и ряда других предприятий

Как отмечается, часть государственного капитала в них не должна быть менее 50% плюс одна акция

КИЕВ, 15 января. /ТАСС/. Правительство Украины утвердило перечень стратегических предприятий, не подлежащих полной приватизации. О принятии соответствующего решения в среду сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Правительство утвердило перечень стратегических предприятий, которые нельзя приватизировать", - написал он.

При этом Гончарук обнародовал этот перечень. В первой части перечня перечислено несколько десятков предприятий, занимающихся разными сферами деятельности, в том числе энергетических и оборонных, среди которых "Нафтогаз Украины", "Магистральные газопроводы Украины", "Укртрансгаз", "Укрнафта", "Укргаздобыча", "Черноморнафтогаз", ряд оборонных заводов, "Укрзализница" ("Украинская железная дорога") "Укрпочта" и другие. В документе указано, что часть государственного капитала в этих предприятиях не должна быть менее 50% плюс одна акция. То есть частичная приватизация этих компаний кабмином допускается, однако государство будет владеть большинством их акций.

Вторая часть перечня включает предприятия, где государство является собственником на 100%. Среди них, кроме прочих, присутствуют "Энергоатом", "Укрэнерго", военные заводы, завод "Антонов", предприятия химической промышленности и других сфер.

Гончарук пояснил, что не подлежат приватизации предприятия, которые обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства, являются естественными монополиями, имеют критически важное значение для общества.

"Мы согласовали соответствующий проект закона, теперь его должна рассмотреть и одобрить Верховная рада", - заключил премьер.

В новость были внесены изменения (15:13 мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
УкраинаГончарук, Алексей Валерьевич
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